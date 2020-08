Μίτσελ: Προσφέρει εισπράξεις από τα παπούτσια για την εκπαίδευση των παιδιών του Μπλέικ! (vid)

Ο σταρ της Γιούτα Τζαζ θα προσφέρει τις εισπράξεις από τις πρώτες 45 ώρες όσον αφορά τα παπούτσια Don Ιssue 2, τα οποία φέρουν την υπογραφή του και τα οποία κυκλοφόρησαν σήμερα (28/8) από την Adidas!

Συγκεκριμένα θα κάνει δωρεά 45.000 δολαρίων από τις εισπράξεις ενώ η Adidas 90.000 δολάρια προκειμένου να έχουν εκπαίδευση τα παιδιά του Αφροαμερικανού Τζέικομπ Μπλέικ, ο οποίος πυροβολήθηκε επτά φορές από αστυνομικό στο Ουισκόνσιν.

This one is different for me. For the first 45 hours of the #DONISSUE2 spidey-sense drop, I will be donating $45k of the proceeds to support the education of Jacob Blake’s children. Adidas will also match my donation for a total of $90k. #createdwithadidas @adidasHoops @Marvel pic.twitter.com/u3ooWmcVAi

