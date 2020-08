Εκτός «φούσκας» ο Γκόρντον! (pic)

Ο σταρ της ομάδας από την Φλόριντα τραυματίστηκε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου κόντρα στους Ράτπορς, όταν προσπάθησε να καρφώσει και ο Κάιλ Λόουρι του έκανε ένα σκληρό φάουλ.

Ο Γκόρντον δεν είχε καταφέρει να παίξει σε κανένα παιχνίδι κόντρα στους Μπακς και πλέον αποφασίστηκε να αφήσει την «φούσκα, για να κάνει παραπάνω εξετάσεις.

Orlando's Aaron Gordon has left the NBA bubble due to his hamstring injury and events of past few days on campus, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 27, 2020