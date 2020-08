Μπιλ Ράσελ: «Ξέρω πώς είναι μια τέτοια απόφαση, περήφανος για τους Μπακς» (pic)

Όπως είναι γνωστό, η ομάδα του Μιλγουόκι αποφάσισε να μην αγωνιστεί στο Game 5 με τους Ορλάντο Μάτζικ ανοίγοντας τον δρόμο για να μποϊκοτάρουν και οι υπόλοιπες ομάδες τα playoffs με αφορμή το νέο περιστατικό αστυνομικής βίας.

Ο θρυλικός Μπιλ Ράσελ είχε κάνει κάτι αντίστοιχο το 1961, ο οποίος είχε αποχωρήσει από αγώνα προετοιμασίας προκειμένου να υποστηρίξει τα δικαιώματα των Αφροαμερικανών.

«Το '61, αποχώρησα από έναν αγώνα προετοιμασίας, όπως ακριβώς έκαναν και οι παίκτες του ΝΒΑ χθες (26/8). Είμαι ένας από τους λίγους που ξέρουν πώς είναι να παίρνεις μία τέτοια σημαντική απόφαση. Είμαι τόσο υπερήφανος για τους νέους αυτούς ανθρώπους. Μου θύμισαν τι είχε γίνει τότε» ήταν το ποστάρισμα του Ράσελ στο twitter.

In 61 I walked out if an exhibition game much like the @nba players did yesterday. I am one of the few people that knows what it felt like to make such an important decision. I am so proud of these young guys. It reminded me of this Pls RT ⁦@MSNBC⁩ ⁦⁦@CNN⁩ ⁦⁦ pic.twitter.com/70VAIFxhtf

— TheBillRussell (@RealBillRussell) August 27, 2020