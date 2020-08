Ρίβερς: «Παράλογο αυτό που γίνεται με τον Μόρις, μην το.. φουσκώνετε άλλο» (vid)

Συζητήθηκε πολύ η φάση όπου ο Μάρκους Μόρις πάτησε τον Λούκα Ντόντσιτς στον τραυματισμένο αστράγαλο στο Game 5 των Μάβερικς με τους Κλίπερς.

Ο Σλοβένος θέλησε να ρίξει λίγο τους τόνους μετά το ματς και εξέφρασε την ελπίδα πως δεν έγινε επίτηδες από τον παίκτη των Κλίπερς.

Ο Μόρις απάντησε και είπε πως δεν είναι βρώμικος παίκτης και δεν θα μπορούσε να το είχε κάνει επίτηδες, ενώ τον στήριξε και ο Ντοκ Ρίβερς.

«Αυτό που γίνεται με τον Μάρκους είναι παράλογο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μιλάμε συνέχεια για αυτά. Είχα σοκαριστεί, δεν το είχα ακούσει μέχρι τώρα. Είναι παράλογο. Προσπαθούν να... φουσκώσουν το θέμα», ήταν τα λόγια του προπονητή των Κλίπερς.

Marcus Morris stepped on Luka’s ankle which has already been injured. pic.twitter.com/fB8TleETCZ

— ContentNBA (@ContentNBA) August 26, 2020