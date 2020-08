Πολ Τζορτζ: Ο μοναδικός στην ιστορία με 35 πόντους σε 25 λεπτά! (pic)

Δέχθηκε πολύ κράξιμο για τις εμφανίσεις του στα Games 2, 3 και 4 o Πολ Τζορτζ, ενώ του την... είπε και ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ.

Όμως στο Game 5 ήταν εντυπωσιακός και κατάφερε να γράψει ιστορία.

Ο PG13 έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των playoffs με 35 πόντους σε 25 λεπτά ή λιγότερα από τη σεζόν 1954-55 μέχρι σήμερα.

FROM ELIAS: Paul George is the only player in NBA postseason history to score 35 points in 25 minutes or less in the Shot Clock Era (1954-55). pic.twitter.com/jlx2sNUXCj

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) August 26, 2020