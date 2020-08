Αμυντικός της σεζόν αναδείχθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, παίρνοντας το βραβείο για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Η FIBA έφτιαξε video στο οποίο φαίνονται μερικές εντυπωσιακές φάσεις του Greek Freak στην άμυνα με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος.

Οι άνθρωποι της παγκόσμιας ομοσπονδίας δεν έχουν καμιά αμφιβολία για το που έπρεπε να καταλήξει το βραβείο.

Just a little reminder on why @Giannis_An34 is the @NBA DPOY @HellenicBF pic.twitter.com/CpwX35RPi1

FIBA (@FIBA) August 26, 2020