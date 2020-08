Ηχηρή απάντηση στο Game 5 με τους Μάβερικς έδωσε ο Πολ Τζορτζ, εκεί όπου ήταν εντυπωσιακός σε ένα ματς όπου οι Κλίπερς διέσυραν τους αντιπάλους τους.

Πάντως δεν έλειψαν και τα νεύρα για τον PG13. O Xάρνταγουεϊ του έκανε σκληρό φάουλ και ο Τζορτζ γύρισε έτοιμος για καυγά, ωστόσο ο Ζούμπατς τον ηρέμησε.

PG had to be held back. pic.twitter.com/QW8FBqvCBc

