Συγκλονίζει ο Ρίβερς: «Αγαπάμε αυτή τη χώρα, αλλά δεν μας το ανταποδίδει» (vid)

Δεν είχε όρεξη για να σχολιάσει το ματς των Κλίπερς με τους Μάβερικς ο Ντοκ Ρίβερς, στο οποίο η ομάδα του LA διέλυσε τον αντίπαλο της.

Ο προπονητής των Κλίπερς στάθηκε στα γεγονότα που έχουν συγκλονίσει τις ΗΠΑ το τελευταιο διάστημα και στον πυροβολισμό του Τζέικομπ Μπλέικ (7 πισώπλατους πυροβολισμούς) από αστυνομικό.

Ο Ντοκ έστειλε μήνυμα κατά της αστυνομικής βίας, του ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων.

«Είναι πολύ λυπηρό. Το μόνο που ακούς είναι τον Ντόναλντ Τραμπ και όλους να μιλούνε για φόβο. Είμαστε αυτοί που σκοτώνονται. Είμαστε αυτοί που πυροβολούνται. Είναι εκπληκτικό, συνεχίζουμε να αγαπάμε αυτή τη χώρα και αυτή η χώρα δεν μας ανταποδίδει την αγάπη της. Ο πατέρας μου ήταν αστυνομικός. Πιστεύω σε όλους τους καλούς αστυνομικούς. Δεν θέλουμε να τους μειώσουμε. Προσπαθούμε να τους κάνουμε να μας προστατεύσουν, όπως κάνουν και με όλους τους άλλους», ήταν τα λογια του.

“It’s amazing to me why we keep loving this country and this country does not love us back.”

Doc Rivers delivers an emotional message on the police shooting of Jacob Blake. pic.twitter.com/A0T26OfsDG

— NBA on TNT (@NBAonTNT) August 26, 2020