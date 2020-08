Τζέιλεν Μπράουν για Μπλέικ: «Κοιτάζω τη φανέλα μου τώρα και βλέπω τους επτά πυροβολισμούς» (vid)

Ο γκαρντ των Μπόστον Σέλτικς στάθηκε στο νέο συμβάν αστυνομικής βίας στο Ουισκόνσιν, όπου πυροβολήθηκε ένας μαύρος άνδρας ονόματι, Τζέικομπ Μπλέικ.

«Ήταν καταδικασμένος κακοποιός, είχε ιστορικό αστυνομικής βαρβαρότητας, πιθανότατα να είχε όπλο. Όμως αυτό το πλαίσιο δεν είναι εξοικειωμένο με έγχρωμους ή Αφροαμερικανούς και ούτε σημαίνει θάνατο ή πυροβολισμούς για επτά φορές.

Η αλήθεια είναι ότι η πλειοψηφία των Αφροαμερικανών και των έγχρωμων ανθρώπων έχουν ιστορικό με την αστυνομία. Είναι απόρροια της συστηματικής καταπίεση, της έλλειψης εκπαίδευσης, των οικονομικών ευκαιριών και της στέγασης. Οι περισσότεροι έγχρωμοι, οι περισσότερες κοινότητες μειονοτήτων, έχουν προβλήματα με την αστυνομία.

Το ερώτημα που θα ήθελα να κάνω είναι το εξής: Πιστεύει η Αμερική ότι οι μαύροι ή οι έγχρωμοι άνθρωποι είναι απολίτιστοι και άγριοι ή απλά είμαστε προϊόντα στους χώρους και στο περιβάλλον όπου συμμετέχουμε; Αυτή είναι η ερώτηση που θα ήθελα να κάνω στην Αμερική. Και η Αμερική έχει αποδείξει την απάντησή της ξανά και ξανά. Δεν είμαστε ανθρώπινα όντα; Δεν είναι άνθρωπος ο Τζέικομπ Μπλέικ;

Δεν με νοιάζει αν έκανε κάτι πριν από 10 χρόνια, πριν από 10 ημέρες ή πριν από 10 λεπτά. Εάν έχει εκτίσει την ποινή του και έχει απελευθερωθεί πίσω στην κοινωνία, αξίζει ακόμα να αντιμετωπιστεί σαν άνθρωπος! Δεν αξίζει να πυροβοληθεί στην πλάτη επτά φορές με την πρόθεση να τον σκοτώσουν.

Τα παιδιά του δεν θα το παρακολουθήσουν ποτέ αυτό, η οικογένειά του δεν θα το καταλάβει ποτέ, και, ειλικρινά, ούτε και εγώ. Οι φίλαθλοι του μπάσκετ δημοσιεύουν τη φανέλα μου όλη την ώρα με το νούμερο 7. Όμως κάθε φορά που κοιτάζω τώρα τη φανέλα μου , αυτό που βλέπω είναι ένας μαύρος να πυροβολείται επτά φορές. Το μόνο που βλέπει η Αμερική είναι το φόντο του ή το ιστορικό του Είναι πιο εύκολο να το δεις αυτό από το να βλέπεις την αλήθεια».

"People post my jersey all the time - No. 7. And every time I look at my jersey now, what I see is a Black man being shot 7 times. All America sees is his background report. It’s easier to see that than it is to see the truth."



