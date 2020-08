Ντόντσιτς: Σ' ένα κλειστό club με buzzer beater τα 31 τελευταία χρόνια! (pic)

Συγκεκριμένα ο Σλοβένος σούπερ σταρ έγινε ο 4ος παίκτης μετά το 1989 που κατάφερε να σημειώσει νικητήριο τρίποντο σε αγώνα playoffs, έχοντας «γράψει» στη στατιστική του και τουλάχιστον 40 πόντους.

Ποιοι είναι οι τρεις προηγούμενοι που το είχαν καταφέρει; Ο Λεμπρόν Τζέιμς το 2018 κόντρα στην Ιντιάνα, ο Καουάι Λέοναρντ πέρυσι κόντρα στους Σίξερς και ο Ντέιμιαν Λίλαρντ επίσης πέρυσι απέναντι στην Οκλαχόμα.

Luka Doncic is the 4th player since 1989 to make a game-winning buzzer-beater in a 40+ point playoff performance. He joins:

LeBron James vs. IND (2018 R1, G5)

Kawhi Leonard vs. PHI (2019 ECSF, G7)

Damian Lillard vs. OKC (2019 R1, G5)

Game 5 TONIGHT - 9pm/et, TNT pic.twitter.com/02nw0mx8MS

