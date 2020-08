Ο φόργουορντ των Μπόστον Σέλτικς αντιμετωπίζει πρόβλημα στο γόνατο του δεξιού του ποδιού με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε αρθροσκόπηση.

Όπερ και σημαίνει ότι θα μείνει εκτός αγωνιστικής για 2 με 3 εβδομάδες, με αποτέλεσμα να χάσει ίσως και ολόκληρη τη σειρά των ημιτελικών της Ανατολής με τους Τορόντο Ράπτορς.

Green will rejoin the team in Orlando within the week and is expected to return to basketball activities in 2-3 weeks.

