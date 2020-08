Γιούντο για Ομπράντοβιτς: «Είστε τρελοί αν νομίζετε ότι μπορεί να προπονήσει τους παίκτες του ΝΒΑ» (pics)

Μπορεί ο Αταμάν να αποθέωσε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, έγινε όμως η αφορμή να ακουστούν και διαφορετικές απόψεις όπως αυτή του Γιούντο. Ο πρώην παίκτης της Φενέρμπαχτσε έγραψε στο twitter πως ο Ομπράντοβιτς δεν μπορεί να προπονήσει τους παίκτες του ΝΒΑ, με τον ίδιο τρόπο όπως κάνει Ευρώπη και αναγκάστηκε να κάνει και δεύτερο tweet.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Αν αφαιρέσεις τα συστήματα και τα σχήματα στο παρκέ, αν νομίζετε ότι ο Ομπράντοβιτς θα μπορούσε να προπονήσεις τους παίκτες του ΝΒΑ με τον ίδιο τρόπο, είστε τρελοί!Μην με πιστεύετε, δείτε τους προπονητές του ΝΒΑ και θα καταλάβετε την διαφορά».

Όπως ήταν αναμενόμενο αρκετοί είχαν πολύ διαφορετική άποψη από αυτήν και ο Γιούντο επέστρεψε με ένα νέο ποστάρισμα: «Τώρα όλοι νομίζετε ότι λέω κάτι κακό για τον Ομπράντοβιτς. Έχω πει πολλές φορές ότι είναι ένας από τους κορυφαίους όλων των εποχών».

Take the playbook and schemes out, if you think that Obradovic could coach players the same way in the NBA, you are crazy! Don’t believe me, watch the coaches in the NBA and you will notice the difference!



— Ekpe Udoh (@EkpeUdoh) August 24, 2020