O Σμιθ ισοφάρισε το ρεκόρ του Κόμπι σε τρίποντα έχοντας ένα απίστευτο μήνυμα στα παπούτσια του! (pic & vid)

Είναι φανερό ότι στα χθεσινά ματς υπήρχε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα με τα γενέθλια του Κόμπι Μπράιαντ και το ρεκόρ που έκανε ο Τζέι Αρ Σμιθ παίρνει ξεχωριστή διάθεση. Ο παίκτης των Λέικερς ισοφάρισε τον μεγάλο Κόμπι στην λίστα με τα περισσότερα τρίποντα σε αγώνες playoffs. Όπως έγινε γνωστό, ο Σμιθ είχε γράψει στο ένα παπούτσι του WWKD (What Would Kobe Do) και η απάντηση ήταν στο άλλο παπούτσι και έλεγε... θα σούταρε.

Ο Σμιθ έχει βάλει 292 τρίποντα στην καριέρα και πλέον έχει βάλει το όνομα του δίπλα στου τεράστιου Κόμπι, με τους δυο τους να είναι στην 9η θέση. Να σημειωθεί πως ήταν και το μοναδικό καλάθι του σε 5 προσπάθειες και μάλλον το ήξερε όλη η ομάδα, αφού συνέχιζαν να τον... ταίζουν μέχρι να πετύχει το ρεκόρ του.