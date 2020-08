Σακίλ για Κόμπι: «Εύχομαι να τον είχα εδώ και να κάναμε παρέα συνέχεια» (pic)

Οι σχέσεις του τα τελευταία χρόνια που συνυπήρξαν στους Λέικερς δεν ήταν και οι καλύτερες, όμως πάντα ο ένας σεβόταν τον άλλο.

Ο Σακίλ Ο'Νίλ μίλησε για τον σπουδαίο Κόμπι Μπράιαντ που έφυγε από τη ζωή σε αεροπορικό δυστύχημα και τόνισε πως θα ήθελε να τον είχε κοντά του και να έκαναν παρέα συνέχεια.

«Ήμασταν οι καλύτεροι φίλοι; Όχι. Σεβόμασταν ο ένας τον άλλο; 1.000%. Αν εύχομαι να μιλάμε και να κάνουμε παρέα κάθε μέρα; Ναι», ήταν τα λόγια του για τον Black Mamba.

Oι 2 τους μεγαλούργησαν στους λιμνάνθρωπους, παίρνοντας 3 σερί πρωταθλήματα από το 2000 μέχρι το 2002.

.@SHAQ kept it real when speaking on his relationship with Kobe Bryant. pic.twitter.com/bpylF1aFFQ

— ESPN (@espn) August 24, 2020