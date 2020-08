Σίξερς: Ο Λου υποψήφιος αντί-Μπράουν (pic)

Την επόμενη μέρα κοιτάζουν οι Σίξερς μετά την απόλυση του Μπρετ Μπράουν.

Οι άνθρωποι της Φιλαδέλφεια ψάχνουν τον άνθρωπο που θα οδηγήσει τους Εμπίντ και Σίμονς στη διεκδίκηση ενός πρωταθλήματος στο μέλλον.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, εξετάζεται ο Τάιρον Λου (assistant στους Κλίπερς, ο οποίος δεν θα έλεγε όχι σε μια τέτοια ευκαιρία.

Το ταλέντο που υπάρχει στους Σίξερς, σίγουρα θα γοήτευε αρκετούς υποψήφιους.

The Sixers will run a coaching search and talk to multiple candidates, but the interest in Clippers assistant Ty Lue is expected to be mutual, sources said. The Sixers cornerstone talent and resources are intriguing to candidates, including Lue. https://t.co/zsFgutqSCG

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 24, 2020