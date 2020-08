Ράπτορς: Διάστρεμμα ο Κάιλ Λόουρι (pics)

Ο 34χρονος γκαρντ τραυματίστηκε στο Game 4 με τους Νετς, μετά από μαρκάρισμα του Κρις Τσιόζα, και αποχώρησε κουτσαίνοντας από το παρκέ.

Οι Τορόντο Ράπτορς ανακοίνωσαν πως ο παίκτης τους διεγνώσθη με διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο, μετά την μαγνητική που έκανε, και θα υπάρξει νέα ενημέρωση, σχετικά με την κατάστασή του, ενόψει και του πρώτου αγώνα με τους Μπόστον Σέλτικς.

Raptors star Kyle Lowry has been diagnosed with a left ankle sprain and status will be updated later.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 24, 2020