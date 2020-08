ΝΒΑ: Τι περιμένει τις αποκλεισμένες ομάδες έξω από την «φούσκα» (pic)

Κι εκεί, θα πρέπει να ακολουθούν πάνω - κάτω τους ίδιους κανόνες που ακολουθούσαν και πριν μπουν στην «φούσκα» του ΝΒΑ.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, η κορυφαία λίγκα είχε θέσει κάποιους κανόνες για την offseason των αποκλεισμένων ομάδων κι αυτοί είναι οι εξής:

Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποκλειστεί από την «φούσκα» ήδη οι Ουίζαρντς, Γκρίζλις, Πέλικανς, Κινγκς, Σπερς, Σανς, Νετς και Σίξερς.

Sources: The NBA has set offseason rules for the 22 teams in Orlando once eliminated:

- Team facility open for voluntary workouts for players under contract; up to four at a time

- One staff member per individual workout

- Coronavirus testing is optional; at team's expense

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 24, 2020