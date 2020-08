Ράπτορς: Έγραψαν ιστορία στο ΝΒΑ με 100 πόντους από τους «παγκίτες» (pic)

Συγκεκριμένα οι οκτώ αναπληρωματικοί που πήραν χρόνο συμμετοχής στο «Game 4» με τους Νετς σημείωσαν συνολικά 100 πόντους!

Ο συγκεκριμένος αριθμός αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία του ΝΒΑ αφού καμία άλλη ομάδα δεν είχε φτάσει σε αυτό το νούμερο από τους «παγκίτες» της σε ματς της postseason.

Τους 100 πόντους σημείωσαν οι Πάουελ (29π.), Ιμπάκα (27π.), Ντέιβις (14π.), Τόμας (12π.), Τζόνσον (9π.), Χόλις-Τζέφερσον (4π.), Μπουσερ (3π.) και Ουότσον (2π.)

FROM ELIAS: The @Raptors are the first team with 100 bench points in a regular season or playoff game since starters were first tracked in 1970-71. pic.twitter.com/koShd1jsWn

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) August 24, 2020