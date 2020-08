Ο γκαρντ των Καλιφορνέζων συνεχίζει να ταλαιπωρείται από πρόβλημα στη γάμπα κι έτσι δεν θα ενισχύσει τους Κλίπερς στο τέταρτο ματς της σειράς με το Ντάλας, όπως επιβεβαίωσε ο Ντοκ Ρίβερς.

Ο Μπέβερλι θα απουσιάσει από τρίτο σερί ματς, έχοντας 7.9 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ φέτος.

The Clippers' Patrick Beverley (calf) will miss his third game in a row, Doc Rivers announces

