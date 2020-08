Συγκεκριμένα συμπεριέλαβε μερικές από τις εμφανίσεις του αδικοχαμένου «Black Mamba» στις εκπομπές του ΤΝΤ, τις συνομιλίες με τον Σακίλ, τον Μπάρκλεϊ και τα υπόλοιπα μέλη του «Inside the NBA».

Χαρακτηριστικός και άκρως αντιπροσωπευτικός ο τίτλος: «Έφυγε αλλά δεν ξεχνιέται...» Και ούτε πρόκειται!

Mamba Forever.

In honor of Kobe’s birthday, NBA on TNT looks back at all of the memories with Mamba. pic.twitter.com/CN9vX9gq7p

— NBA on TNT (@NBAonTNT) August 23, 2020