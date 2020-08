Πριν από λίγες ημέρες, είχε κυκλοφορήσει ένα βίντεο που έδειχνε τον «Βασιλιά» να κάνει σκληρή γυμναστική με τον personal trainer του, λίγο πριν βγει στο παρκέ.

Τώρα, οι Λέικερς δημοσίευσαν φωτογραφίες του, που κάνει βάρη, αμέσως μετά το Game 3 με τους Μπλέιζερς.

Και οι εικόνες προκαλούν... σοκ!

The work doesn't end when the buzzer sounds. pic.twitter.com/JN7MS25hEb

— Los Angeles Lakers (@Lakers) August 23, 2020