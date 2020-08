Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ θα αγωνιστεί κανονικά στο Game 3 με τους Λέικερς και είναι πιθανό να φορέσει νάρθηκα.

Ο ηγέτης των Μπλέιζερς έχει υποστεί εξάρθρωση στο δάχτυλο αλλά δεν χάνει με τίποτα το ματς με τους Λέικερς και από το ζέσταμα δείχνει... καυτός βάζοντας καλάθια από το logo του γηπέδου (σχεδόν από το κέντρο).

Dame still hitting shots from the logo despite the dislocated finger

(via @CassidyHubbarth)pic.twitter.com/yde41hFOpF

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 22, 2020