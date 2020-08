Αντετοκούνμπο: Ο μόνος παίκτης στην ιστορία των playoffs με 35 πόντους και ποσοστό ευστοχίας 85%! (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μετά το σόου με τους Μάτζικ, μπήκε στην ίδια λίστα με Γκαρνέτ, Τζαμπάρ και Τσάμπερλεϊν όντας ο 4ος παίκτης που έχει 30 πόντους, 15 ριμπάουντ και 5 ασίστ μ.ό. στα πρώτα τρία παιχνίδια της postseason, αλλά κάπου... δεν έχει αντίπαλο!

Συγκεκριμένα, ο ηγέτης των Μπακς είναι ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία των playoffs που μετρά τουλάχιστον 35 πόντους, 10 ριμπάουντ και 6 ασίστ με ποσοστό ευστοχίας 85%.

Θυμίζουμε πως ο Γιάννης είχε κόντρα στους Μάτζικ 35 πόντους, 11 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

35/11/7 for Giannis @Giannis_An34 becomes the first player in #NBAPlayoffs HISTORY with at least 35 PTS, 10 REB, 5 AST on 85% shooting! #WholeNewGame pic.twitter.com/5Wo5cCdyCY

— NBA (@NBA) August 22, 2020