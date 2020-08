Μάτζικ - Μπακς 107-121: Τα highlights από την 35άρα του Αντετοκούνμπο (vid)

Οι Μπακς επικράτησαν εύκολα των Μάτζικ με σκορ 107-121 κι έκαναν το 2-1 στην προημιτελική σειρά των playoffs στην Ανατολή έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος μπήκε στην ίδια λίστα με τους Γκαρνέτ, Τζαμπάρ και Τσάμπερλεϊν!

Ο Greek Freak μέτρησε 35 πόντους (9/12 βολές, 12/14 σουτ), 11 ριμπάουντ (10-1), 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 κόψιμο και 2 λάθη στα 31' που έμεινε στο παρκέ και οι Μπακς δημοσίευσαν τα highlights του.

Giannis dropped 35 points and shot 12-14 from the field. pic.twitter.com/Z8pUSE05u8

— Milwaukee Bucks (@Bucks) August 22, 2020