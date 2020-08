Έξαλλος Άντερσον σε Λόουρι: «Σταμάτα να κάνεις flopping!» (vid)

Συγκεκριμένα ο παίκτης του Μπρούκλιν κατηγόρησε τον σταρ του Τορόντο ότι κάνει συνέχεια floping. H αλήθεια είναι ότι σε ένα σκριν έκανε λίγο σαν να τον... τίναξε ηλεκτρονικό ρεύμα με αποτέλεσμα να κερδίσει το φάουλ και στη συνέχεια να δεχθεί τεχνική ποινή στον Τζάστιν Άντερσον για τις διαμαρτυρίες.

Αμέσως μετά ο Άντερσον άρχισε να φωνάζει στον Λόουρι «σταμάτα να κάνεις floping» όταν νευριασμένος από τις αντιδράσεις του αντιπάλου του.

Δείτε τα χαρακτηριστικά βίντεο και βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα!

This flop from Kyle Lowry.



Justin Anderson tells Lowry to “stop flopping.” pic.twitter.com/HHyDr1JBAS

— Hoop Central (@TheHoopCentral) August 21, 2020