Τζαζ: Επιστρέφει ο Κόνλεϊ για το Game 3 με Νάγκετς (pic)

Ο 32χρονος παίκτης είχε βγει εκτός «φούσκας», για να βρεθεί στην γέννηση του γιου του. Μετά από αυτό το σπουδαίο γεγονός στην ζωή του, επέστρεψε αμέσως στην «Disney World» και μπήκε σε καραντίνα.

Αυτή έφτασε στο τέλος της και πλέον είναι έτοιμος να ενισχύσει τους Τζαζ στο Game 3 της σειράς με τους Ντένβερ Νάγκετς (21/08, 23:00). Ο Κόνλεϊ απουσίαζε από τα δύο προηγούμενα παιχνίδια, με την ομάδα του να είναι στο 1-1 και τώρα να διεκδικεί το προβάδισμα μαζί του.

Utah Jazz guard Mike Conley Jr., is clearing quarantine soon and will be in lineup for Game 3 against Denver today, sources tell ESPN. Conley returned to Orlando on Monday night after attending the birth of his son, Elijah.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 21, 2020