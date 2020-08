Οι Σέλτικς φόρτωσαν με 128 πόντους το καλάθι της Φιλαντέλφια στο Game 2, κάνοντας το 2-0 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις που τους φέρνει πιο κοντά στην πρόκριση στα ημιτελικά της Περιφέρειας.

«Είναι διαφορετικό… Ειλικρινά, δεν μου έχουν ξαναδώσει έτσι χώρο για πολύ καιρό» τόνισε από την πλευρά του ο Κέμπα Ουόκερ.

Kemba Walker on the way the 76ers see guarding him: “It’s different. I really haven’t seen that much space in a very long time.”

— Jay King (@ByJayKing) August 20, 2020