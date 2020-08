Τζαζ: Ο Κόνλεϊ χαιρέτησε τους συμπαίκτες του πίσω από το τζάμι της καραντίνας (vid)

Ο Μάικ Κόνλεϊ έγινε πατέρας πριν λίγες μέρες και αποχώρησε από την «φούσκα».

Ο γκαρντ των Τζαζ επέστρεψε στο Ορλάντο και βρίσκεται στην απαιτούμενη 4αήμερη καραντίνα.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ κι οι υπόλοιποι συμπαίκτες του μετά τη νίκη επί των Νάγκετς με την οποία ισοφάρισαν τη σειρά πέρασαν από το δωμάτιο του.

Ο Κόνλεϊ τους χαιρετούσε πίσω από ένα τζάμι κι ο Μίτσελ του έλεγε πως «θα γυρίσεις σύντομα δίπλα μας».

“We’ll see you soon, Mike”

Spida sees Mike Conley quarantined in his room after leaving the bubble

(via @spidadmitchell) pic.twitter.com/cDVAsYczPQ

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 20, 2020