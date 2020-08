Ο 26χρονος περιφερειακός του Μαϊάμι άρχισε… φουριόζος το Game 2 της σειράς με την Ιντιάνα, εκεί όπου οι Χιτ προηγούνται με 1-0, σκοράροντας 3/3 τρίποντα στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης.

Φέτος ο Ρόμπινσον μετράει 13.5 πόντους με 44.6% στο τρίποντο με το Μαϊάμι.

Duncan Robinson starting off the day with three-straight from deep pic.twitter.com/wvwPdYyDrE

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) August 20, 2020