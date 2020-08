Ο Μόρις αποθέωσε Μαριάνοβιτς την ώρα του αγώνα: «Ίσως ο καλύτερος που έχω γνωρίσει» (vid)

Κατά τη διάρκεια του αγώνα Κλίπερς-Μάβερικς όπου το Ντάλας έφτασε σε μια σπουδαία νίκη για το 1-1 στη σειρά, ο Μόρις... υποκλίθηκε στον Σέρβο γίγαντα.

Άλλωστε οι δύο παίκτες είχαν συνυπάρξει στους Ντιτρόιτ Πίστονς για ένα μικρό διάστημα και ο Μάρκους Μόρις είχε και έναν λόγο παραπάνω να μιλήσει για τον Μαριάνοβιτς.

«Ίσως είσαι ο καλύτερος τύπος που έχω γνωρίσει ποτέ. Είσαι ο άνθρωπός μου!» έλεγε ο παίκτης των Κλίπερς στον Σέρβο.

