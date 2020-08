Μπλέιζερς: O Κόλινς θα χάσει από 2 μέχρι 4 ματς με Λέικερς (pic)

Οι Μπλέιζερς δεν είχαν τον Ζακ Κόλινς στο πρώτο ματς με τους Λέικερς, ωστόσο η απουσία του δεν στοίχισε με τον Ουάτσαϊντ που τον αντικατέστησε να κάνει σημαντικά μπλοκ στο τέλος και τον Λίλαρντ να σκοτώνει τους λιμνάνθρωπους με τα τρίποντα του.

Ο Κόλινς θα λείψει και από το Game 2 σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μαγνητικής και η κατάσταση του θα επανεκτιμηθεί σε μία εβδομάδα. Έτσι θα χάσει από 2 μέχρι 4 ματς στη σειρά (αν αυτή πάει σε Game 5).

Results of an MRI confirm Zach Collin's with a left ankle Malleolar stress reaction. He will be out for Thursday’s game against the Lakers and will be re-evaluated in one week.

