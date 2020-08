ΝΒΑ: Πιθανότητες να προλάβει ο Πορζίνγκις το Game 2 με τους Κλίπερς (pic)

Οι Μάβερικς αντιμετωπίζουν τους Καλιφορνέζους τα ξημερώματα της Πέμπτης (20/8, 4:00) στο Game 2 της προημιτελικής σειράς με στόχο την ισοφάριση και ο Πορζίνγκις δεν αποκλείεται να προλάβει την αναμέτρηση.

Ο Λετονός, ο οποίος αποβλήθηκε με δυο τεχνικές ποινές στο πρώτο ματς όπου οι Τεξανοί ηττήθηκαν με 110-118, ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο γόνατο.

Όπως αναφέρει ο Shams Charania, είναι πιθανό να παίξει.

Mavericks’ Kristaps Porzingis (knee) has been upgraded to probable to play in Game 2 against the Clippers, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 19, 2020