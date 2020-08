Λεμπρόν-Ντέιβις: Στη «φούσκα» μετρούν -61 πόντους στο +/- όταν είναι μαζί στο παρκέ! (pic)

Από τη στιγμή που οι Λεμπρόν Τζέιμς και Άντονι Ντέιβις αποτελούν την αρχή, τη μέση και το τέλος των Λος Άντζελες Λέικερς όταν κάτι δεν λειτουργεί σωστά στην δική τους χημεία, αυτομάτως χάνεται η συνοχή και ολόκληρης της ομάδας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στους αγώνες που έχουν γίνει στη «φούσκα» του Ορλάντο (τα seeding games και το ένα για τα playoffs) οι δύο σταρ της ομάδας μετρούν -61 πόντους στο +/- σε 169 λεπτά κοινής παρουσίας τους στο παρκέ!

Αν μη τι άλλο, αυτό... κάτι λέει!

LeBron James and Anthony Davis are -61 in 169 minutes when they are on the floor together in the bubble (regular season and playoffs). pic.twitter.com/UKmUBvQpP3

