Στο πρώτο ματς των playoffs απέναντι στους Λος Άντζελες Λέικερς, ο Βόσνιος σέντερ μέτρησε συνολικά 16 πόντους και 15 ριμπάουντ!

Βέβαια είχε φροντίσει να κάνει την περισσότερη δουλειά στην πρώτη περίοδο του αγώνα και να γίνει ο πρώτος παίκτης μετά τον Σακίλ Ο' Νιλ το 2001 που είχε «double-double» από το πρώτο 12λεπτο!

Αν μη τι άλλο το ματς αυτό θα μείνει αξέχαστο στον Νούρκιτς, ο οποίος είδε τους Πόρτλαντ Τρέιλμπλεϊζερς να κάνουν το 1-0 κόντρα στους Λέικερς.

After yesterday's game, Jusuf Nurkic became the 2nd player over the last 20 seasons with a double-double in the first quarter of a playoff game, joining Shaquille O'Neal in 2001. pic.twitter.com/So7BsBO3bS

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) August 19, 2020