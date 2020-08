Δύο παίκτες των Λέικερς κάνουν το πιο συγχρονισμένο flopping της ιστορίας! (pic)

Τίποτα δεν πήγε καλά για τους Λέικερς στο Game 1 της σειράς με τους Μπλέιζερς και πολλά είναι εκείνα που έχουν τραβήξει την προσοχή. Όπως το πιο συγχρονισμένο flopping της ιστορίας που έκαναν ο Γκριν και ο Καρούσο, οι οποίοι στήθηκαν με την ελπίδα ότι θα κερδίσουν φάουλ, αλλά βρέθηκαν πανεύκολα στο παρκέ και μάλιστα η ομάδα τους δέχτηκε και τρίποντο από τον Λίλαρντ.

This is the @Lakers tonight summed up into a video clip. @Dame_Lillard with the open 3 pic.twitter.com/Lf96sR5cFf

— L Christopher (@LaurelioA) August 19, 2020