Μπορεί οι Λέικερς να μην κατάφεραν να νικήσουν τους Μπλέιζερς, αλλά ο ΛεΜπρον Τζέιμς θα έχει να την θυμάται αυτή την επίδοση. Ο «Βασιλιάς» στο Game 1 της σειράς ήταν εξαιρετικός και αφού έγραψε ιστορία με το triple double του ξεπερνώντας τον Κόμπι, φρόντισε να... εμπλουτίσει το ρεκόρ του.

Με τους 23 πόντους, τα 17 ριμπάουντ και τις 16 ασίστ που είχε κόντρα στο Πόρτλαντ έγινε ο πρώτος παίκτης της ιστορίας με 20+ πόντους, 15+ ριμπάουντ και 15+ ασίστ σε ένα παιχνίδι playoff.

Τρομερός!

LeBron James is the first player in NBA HISTORY to put up 20+ pts, 15+ reb, 15+ ast in a playoff game. pic.twitter.com/qZcWKf6lY6

— Basketball Forever (@Bballforeverfb) August 19, 2020