Κόρβερ: «Είμαστε "πεινασμένοι", γιατί κανείς μας δεν έχει κατακτήσει πρωτάθλημα» (vid)

Ο 39χρονος φόργουορντ μίλησε πριν από το πρώτο παιχνίδι της σειράς με την ομάδα του Ορλάντο και είπε: «Έχουμε "πείνα". Κανένας μας δεν έχει κερδίσει ένα πρωτάθλημα. Έχουμε ζήσει διάφορες εμπειρίες, τις οποίες πρέπει να τις περάσεις, πριν να είσαι σε θέση να διεκδικήσεις ένα πρωτάθλημα. Τώρα, στα playoffs, είναι διαφορετικά. Πρέπει να το περάσεις. Πρέπει να έχεις αυτή την "πείνας", πρέπει να το θες, για να νικήσεις. Έχουμε ισορροπία στο ρόστερ. Έχουμε νέα παιδιά, αλλά και μεγάλους, που έχουν περάσει πολλά και μπορούμε να μοιραστούμε μαζί τους τις εμπειρίες μας. Υπάρχει αυτή η επιθυμία, για να το πάρουμε».

"I think we have a hunger here. None of us have won a championship."@KyleKorver and the #Bucks are starving for the pic.twitter.com/HPogBqTMH8

