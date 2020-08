Μόντρεζλ Χάρελ: Τίμησε τη μνήμη της γιαγιάς του φορώντας μπλουζάκι με τη μορφή της (pic & vid)

Ο φόργουορντ των Κλίπερς είχε πάρει άδεια από την ομάδα του Λος Άντζελες προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό της αγαπημένης του γιαγιάς ωστόσο εκείνη δεν μπόρεσε να κρατηθεί στη ζωή.

Επιστρέφοντας στο Ορλάντο για την postseason, ο Μόντρεζλ Χάρελ εμφανίστηκε στο πρώτο ματς των playoffs κόντρα στους Μάβερικς φορώντας ένα μπλουζάκι με τη μορφή της, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη της.

