Πορζίνγκις για την αποβολή του: «Βάζουν τους αναπληρωματικούς να κάνουν αυτή την 'δουλειά'» (vid)

Δεν εξελίχθηκαν ιδανικά τα πράγματα για τον Κρίσταπς Πορζίνγκις στο πρώτο παιχνίδι των playoffs της καριέρας του. Ο ψηλός των Μάβερικς πήρε δύο τεχνικές ποινές, αποβλήθηκε από το παιχνίδι και πολύ πιθανόν να στέρησε από την ομάδα του να πάρει την νίκη. Ο Πορζίνγκις μετά το τέλος σχολίασε την αποβολή του και τον τρόπο με τον οποίο έχασε την ψυχραιμία του μπροστά στις προκλήσεις των Κλίπερς.

«Αυτό κάνουν. Όχι οι βασικοί τους, αλλά οι αναπληρωματικοί. Αυτή είναι η δουλειά τους. Δεν μπορούμε να παρασυρόμαστε. Πρέπει να είμαστε ανώτεροι. Αυτά είναι λάθη που πρέπει να κάνεις για να μαζέψεις εμπειρία».

Mavericks’ Kristaps Porzingis on being provoked by the Clippers: “That’s what they do. Not their main guys, but some of the other guys, that’s their job. We can’t fall into that. We have to be above that. These are the mistakes you have to go through to gain experience.” pic.twitter.com/Gl2N7JBAyH

