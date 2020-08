ΒανΒλίτ: Ρεκόρ καριέρας στα playoffs και 8/10 τρίποντα! (pic & vid)

Οι Ράπτορς έκαναν το 1-0 στη σειρά με τους Νετς, έχοντας σε εξαιρετική βραδιά τον Φρεντ ΒανΒλίτ.

Ο γκαρντ των Καναδών πέτυχε 30 πόντους (ρεκόρ καριέρας στα playoffs), ενώ είχε και 11 ασίστ με 8 τρίποντα (8/10).

Έτσι έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των playoffs με τέτοια επίδοση.

Απολαύστε τον

Only one player in NBA history has ever had at least 30 PTS, 11 AST, and eight 3-PT FG in a playoff game...

Fred VanVleet, today.

30 PTS, 11 AST, 8-10 from 3-PT.#WeTheNorth pic.twitter.com/pxjYI6taL1

— CBS Sports HQ (@CBSSportsHQ) August 17, 2020