Αν μια ομάδα μπορεί να χαρακτηριστεί η έκπληξη της «φούσκας», αυτή με ευκολία είναι οι Σανς. Η ομάδα του Φοίνιξ έκανε το 8-0 στην επανέναρξη του ΝΒΑ, κέρδισε τις εντυπώσεις και όλοι ψάχνουν τους λόγους για τους οποίους εμφανίστηκε τόσο διαφορετική. Αν κάποιος έλεγε σε όλους τους ειδικούς να δώσουν μια ομάδα που θα τέλειωνε αήττητη την «φούσκα», σίγουρα δεν θα επέλεγαν να... βάλουν τα χρήματα τους στους Σανς ή ακόμα καλύτερα θα γέλαγαν με όποιον το τολμούσε.

Όμως γι' αυτό λατρεύουμε όλοι το ΝΒΑ γιατί το Φοίνιξ έπαιξε το καλύτερο του μπάσκετ, σίγουρα της τελευταίας σεζόν και έδειξε ένα άλλο πρόσωπο, που κανείς δεν ήταν προετοιμασμένος να δει. Είχε 8-0 ενώ έπαιξε δίχως τον δεύτερο καλύτερο σκόρερ του, τον Κέλι Ούμπρε Τζ. ή τον Μπαρνς, ενώ οι αντίπαλοι που είχε να αντιμετωπίσει ήταν όλες κορυφαίες ομάδες. Όλα αυτά ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακά, αλλά όλοι αναρωτιούνται το ίδιο πράγμα, για μια ομάδα που κανείς δεν θα έκανε τον κόπο αρχικά να παρακολουθήσει.

Τι έγινε και οι Σανς μεταμορφώθηκαν σε αυτούς τους μήνες και εμφανίστηκαν στην «φούσκα» ως μια πλήρως ανανεωμένη ομάδα, με αέρα νικητή; To «basketballforever» εξηγεί και το gazzetta.gr καταγράφει.

Οι Σανς έχουν την δεύτερη καλύτερη επίθεση στην «φούσκα» και ο λόγος είναι ένας και έχει ονοματεπώνυμο. Ντέβιν Μπούκερ. Ο άσος του Φοίνιξ ήταν απλά εκπληκτικός. Δεν είναι ότι ήταν απλά καλός στην επίθεση, ήταν παραγωγικός σε ολόκληρο το παιχνίδι. Είχε 50% ποσοστό ευστοχίας και 30 πόντους και 6 ασίστ ανά παιχνίδι. Το συνολικό του ποσοστό έφτασε στο 61%, γεγονός εντυπωσιακό. Το διαφορετικό που έδειξε είναι ότι είχε την ικανότητα να πηγαίνει στην γραμμή των βολών πολύ πιο εύκολα. Αναζητά την επαφή και μαζί εύκολους πόντους. Πήγε στην γραμμή περίπου 9 φορές σε κάθε παιχνίδι, πολύ πάνω από τον αριθμό που έχει στην καριέρα του και είχε το εξωφρενικό 95.4% (63-66).

Ο Μπούκερ έδειξε διαφορετική συμπεριφορά και σε άλλους τομείς της επίθεσης του, με τον νεαρό άσο να μπαίνει περισσότερο μέσα και να επιτίθεται στην στεφάνη, ενώ έδειξε να ελέγχει το σώμα του και την δύναμη του, ενώ έδειξε να αλλάζει και το στιλ του στο σουτ επιχειρώντας πολλά περισσότερα σουτ από μέση απόσταση και επιχείρησε και λιγότερα... τραβηγμένα τρίποντα. Μπορεί ακόμα να πετυχαίνει μεγάλα και απίστευτα σουτ, όπως έκανε κόντρα στους Κλίπερς, αλλά έδειξε δείγματα ωριμότητας που δείχνουν να «μπαίνουν» πιο βαθιά στο παιχνίδι του και τον κάνουν να κάνει βήματα μπροστά.

Οι εμφανίσεις του Μπούκερ στην «φούσκα» είναι το καλύτερο νέο για την ομάδα του. Έπαιξε σαν σταρ, αλλά σκέφτηκε την ομάδα του και προσπάθησε να είναι αποτελεσματικός και είδε ότι έχει δίπλα του παίκτες που ίσως να μπορούν να στηρίξουν το ταλέντο του και σίγουρα να βρουν περισσότερη λογική σε αυτό το ρόστερ, τουλάχιστον περισσότερη από το παρελθόν.

Η μπάλα έφυγε από τα χέρια του Μπούκερ, πήγε σε αυτά του Ρίκι Ρούμπιο και αυτή η κίνηση, εκ του αποτελέσματος, ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική. Ο Ισπανός γκαρντ έκανε εξαιρετική δουλειά και ενώ πάντα ήταν ένας πολύ καλός πασέρ και συμπαίκτης στην «φούσκα» απογειώθηκε. Βέβαια ένας καλός πασέρ, θέλει έναν καλό και αποτελεσματικό finisher. Και οι παίκτες δίπλα σε Μπούκερ και Ρούμπιο φρόντισαν να κάνουν εξαιρετική δουλειά. Ο Έιτον συνεχίζει να εξελίσσεται και να γίνεται καλύτερος. Ήταν καλός επιθετικά, αλλά παλεύει και αμυντικά και η πρόοδος του φαίνεται. Η σεζόν δεν ήταν καλή αμυντικά για τους Σανς, αλλά η βελτίωση όλων φάνηκε στην «φούσκα» και κυρίως τους Έιτον.

Ακόμα ένας παίκτης που έδειξε την ανάπτυξη του και την εξέλιξη του στην «φούσκα» ήταν ο Μπρίτζες. Ο παίκτης που ειδικεύεται στην άμυνα, έκανε την ζωή δύσκολη στους αντιπάλους, ενώ και η επιθετική του ικανότητα βελτιώνεται συνεχώς, με το τρίποντο να ανεβαίνει σταδιακά. Ακόμα ένας παίκτης που μπορεί να σουτάρει καλά είναι ο ρούκι, Καμ Τζόνσον, που είχε 39%. Έπαιξε τον ρόλο του εξαιρετικά στο Ορλάντο και έδειξε άνετα με το περιβάλλον. Κάρτερ και Κάμερον Πέιν έδωσαν ποιοτικά συμπληρωματικά λεπτά, προσθέτοντας σκληράδα στην ομάδα τους και δίνουν έμφαση στο νέο μοντέλο της ομάδας τους με σκληρό παιχνίδι και ομαδικό.

Perfect 8-0 in the bubble for the Suns.

Ο Μόντι Ουίλιαμς έδειξε ότι είναι καλός προπονητής. Εκτός ότι πήρε τον τίτλο του καλύτερου της «φούσκας» και το άξιζε, αφού έκανε κινήσεις που βοήθησαν την ομάδα του. Έκανε τον Τζόνσον βασικό, ενώ ο Ουίλιαμς ήταν δίπλα σε Μπούκερ και Ρούμπιο δίνοντας την αθλητικότητα που χρειαζόντουσαν, ώστε να ανοίξει ο χώρος για να δράσουν. Έχει κερδίσει τον σεβασμό των παικτών του και αυτό είναι φανερό και απαραίτητο. Η «φούσκα» έδωσε στους Σανς ό,τι χρειάζονταν.

Monty Williams is a real one. You always want a coach like this. (via @suns) pic.twitter.com/NxbyhCj2Cf

— SLAM (@SLAMonline) August 13, 2020