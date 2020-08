ΝΒΑ Playoffs: Τα μεγαλύτερα... σοκ στην ιστορία του 1ου γύρου! (vids)

Η στιγμή που περίμεναν οι λάτρεις του ΝΒΑ έφτασε. Τα playoffs ξεκινούν απόψε (πρώτο ματς το Νάγκετς-Τζαζ στις 20:30) και οι ομάδες της postseason μπαίνουν με πολλά όνειρα σε μια διαδικασία που θα διαφέρει με αυτές των προηγούμενων χρόνων, αφού οι ομάδες με τα καλύτερα ρεκόρ δεν θα έχουν κανένα πλεονέκτημα, καθώς οι αγώνες θα γίνουν χωρίς φιλάθλους στη φούσκα του Ορλάντο.

Τα brackets και τα σταυρώματα μέχρι τους τελικούς τα ξέρει πλέον όλος ο κόσμος που περιμένει τη δράση που υπόσχονται τα playoffs.

Το gazzetta.gr ταξίδεψε στον χρόνο και σας παρουσιάζει τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του πρώτου γύρου της postseason.

Σίγουρα οι Μπλέιζερς, οι Μάβερικς, οι Νετς και οι Μάτζικ μπαίνουν ως ισχυρά αουτσάιντερ κόντρα σε Λέικερς, Κλίπερς, Ράπτορς και Μπακς. Λέτε να δούμε κανένα... μπαμ;

Πρώτος γύρος Ανατολής 1999 (Οι Νικς πετούν έξω τους Χιτ)

Την σεζόν εκείνη οι Νικς ήταν το Νο.8 και οι Χιτ το Νο.1 σε μια σεζόν που ήταν πολύ μικρότερη (50 ματς) εξαιτίας του lockout. O Πατ Ράιλι έφυγε από τους Νικς για να κοουτσάρει τους Χιτ. Έτσι ο Τζεφ Βαν Γκάντι, ο πρώην βοηθός του Ράιλι πήρε τα ηνία στη Νέα Υόρκη. Η σειρά ήταν αίμα και άμμος, αφού στην ουσία μιλούσαμε για rematch των playoffs του 1998, όπου οι Νικς επικράτησαν των Χιτ.

Το σύστημα διεξαγωγής ήταν best of five και όπως ήταν αναμενόμενο πήγε μέχρι το Game 5. Ο Άλαν Χιούστον με καλάθι του, 0.8 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, χάρισε μια τεράστια πρόκριση στη Νέα Υόρκη, η οποία εκείνη τη χρονιά έκανε μια απίστευτη πορεία μέχρι τους τελικούς του ΝΒΑ. Εκεί δεν τα κατάφερε κόντρα στους Σπερς του νεαρού Τιμ Ντάνκαν.

Πρώτος γύρος Ανατολής 2001 (Οι Χόρνετς βγάζουν τη σκούπα με Χιτ)

Οι περισσότεροι περίμεναν πως οι έμπειροι Χιτ θα επικρατούσαν άνετα των Χόρνετς. Ήταν μια κόντρα ανάμεσα στο Νο.3 και το Νο.6. Το Μαϊάμι είχε κερδίσει 50 ματς και διέθετε παίκτες όπως ο Χάρνταγουεϊ, ο Μέισον, ο Μπράιαν Γκραντ, ενώ στον πάγκο καθόταν ο Ράιλι. Παρόλα αυτά οι ταλαντούχοι Χόρνετς τους διέψευσαν όλους. Η τριάδα Μπαρόν Ντέιβις, Τζαμάλ Μάσμπερν και Έντι Ρόμπινσον βοήθησε τη Σάρλοτ να… σκουπίσει τους Χιτ.

Η σειρά εξελίχθηκε σε πάρτι των σφηκών που… καθάρισαν με 3-0 τους αντιπάλους τους, δείχνοντας πως δεν αστειεύονται. Ο Μπαρόν φανέρωνε την τεράστια ποιότητα του, αφού με 20.3 πόντους μέσο όρο, οδηγούσε την ομάδα του σε μεγάλη πρόκριση.

Πρώτος γύρος Δύσης 1981 (Οι Ρόκετς... τελειώνουν τους Λέικερς)

Το 1981 κανείς δεν ήθελε να αντιμετωπίσει τους Λέικερς του Τζαμπάρ και του Μάτζικ στα playoffs. Oι λιμνάνθρωποι ήταν οι πρωταθλητές και αρκετοί τους είχαν ως φαβορί για άλλο ένα τίτλο, παρόλο που τερμάτισαν 3οι στη regular season στη Δύση. Οι Ρόκετς που είχαν προκριθεί με ρεκόρ 40-42, έμοιαζαν εύκολη λεία για την ομάδα του Λος Άντζελες.

Όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα περίμεναν οι Λέικερς. Το Χιούστον απέκλεισε τους Λέικερς, με πρωταγωνιστές τους Μόζες Μαλόουν και Κάλβιν Μέρφι. Και όχι μόνο πέταξε έξω τους Λέικερς, αλλά πήγε μέχρι τους τελικούς του ΝΒΑ, εκεί όπου υποκλίθηκε στους Σέλτικς του Λάρι Μπερντ.

Πρώτος γύρος Δύσης 2011 (Οι «αρκούδες» σοκάρουν τους Σπερς)

Το… έπος του Ζακ Ράντολφ και των Γκρίζλις απέναντι στους σπουδαίους Σπερς. Το 2011 οι Σπερς… σάρωναν τα πάντα στο διάβα τους, τερματίζοντας πρώτοι στην Δύση. Αντίπαλος του στα playoffs, οι Γκρίζλις που μπήκαν φυσικά ως 8οι και αρκετοί μιλούσαν για μια εύκολη πρόκριση των σπιρουνιών.

Το Μέμφις είχε άλλη άποψη και πήρε τη σειρά με 4-2. Δεν είναι μόνο το γεγονός πως το Νο.8 νικούσε το Νο.1, αλλά και το ότι οι Γκρίζλις δεν είχαν ξαναπάρει νίκη στα playoffs τα προηγούμενα χρόνια. Η παρέα του Ράντολφ, του Μπατίρ, του Κόνλεϊ και του Γκασόλ έκανε εξαιρετικά τη δουλειά της, με τον Ζακ να έχει 21.5 πόντους και 9.2 ριμπάουντ μέσο όρο απέναντι στο Σαν Αντόνιο

Πρώτος γύρος Ανατολής 1984 (Οι Νετς… τελειώνουν τους Σίξερς)

Μετά το πρωτάθλημα που κατέκτησαν το 1983 (ρεκόρ 12-1 στα playoffs), oι Σίξερς του Τζούλιους Έρβινγκ ήταν ένα από τα φαβορί για το repeat, αλλά λογάριαζαν χωρίς τους… ξενοδόχους Νετς. Οι Νετς δεν είχαν κερδίσει ποτέ ματς στα playoffs, αλλά ήταν μια νέα, γρήγορη, αθλητική και… πεινασμένη ομάδα.

Το Νιου Τζέρσεϊ επικράτησε με 101-98 στο καθοριστικό Game 5 και πανηγύρισε την πρόκριση στον επόμενο γύρο. Οι Μπακ Ουίλιαμς, Άλμπερτ Κινγκ και Μάικλ Ρέι Ρίτσαρντσον είχε… καθαρίσει τους Τζούλιους Έρβινγκ (Doctor J), Moρίς Τσικς και Μόζες Μαλόουν. O Mπακ Ουίλιαμς τελείωσε τη σειρά με 18.4 πόντους και 15.2 ριμπάουντ ανά ματς.

Πρώτος γύρος Δύσης 1994 (Οι Νάγκετς δεν πτοούνται από το 0-2 και... σκοτώνουν τους Σουπερσόνικς)

Με τους Πέιτον, Κεμπ κατά κύριο λόγο, αλλά και τους Κένταλ Γκιλ και Σαμ Πέρκινς, οι Σούπερσονικς έμοιαζαν σαν διεκδικητές του τίτλου. Είχαν το καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ με 63 νίκες και 19 ήττες. Έτσι πολλοί περίμεναν πως θα περάσουν εύκολα τους Νάγκετς του 42-40 μέσα στη σεζόν. Το Νο.8 όμως έδειξε πως είναι πολύ σκληρό για να… πεθάνει.

Παρόλο που το Σιάτλ προηγήθηκε με 2-0, η φρέσκια ομάδα του Ντένβερ απάντησε και πήρε τα 3 επόμενα, φτάνοντας στην τεράστια ανατροπή. Στο θρυλικό Game 5, o Γκιλ με καλάθι του 0.5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος οδήγησε το ματς στην παράταση. Εκεί οι Νάγκετς επικράτησαν με 98-94. O Moυτόμπο είχε 12.6 πόντους, 12.2 ριμπάουντ και… κρατηθείτε, 6.6 μπλοκ ανά παιχνίδι!

Πρώτος γύρος Δύσης 2007 (Οι We Believe Ουόριορς τρελαίνουν κόσμο)

Τρόμο προκαλούσαν οι Μάβερικς κατά τη διάρκεια της regular season την αγωνιστικη περίοδο 2006-07, καθώς τερμάτισαν με ρεκόρ 67-15 και έκαναν δικιά τους την πρώτη θέση της Δύσης. Αρκετοί τους έχριζαν φαβορί για τον τίτλο του πρωταθλητή, αλλά το… όνειρο τελείωσε προτού καν αρχίσει. Και για αυτό υπεύθυνοι ήταν οι Ουόριορς, η ομάδα που βγήκε 8η στη regular season με 42-40.

Απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Μπαρόν Ντέιβις που τελείωσε τη σειρά με 25 πόντους ανά ματς και σούταρε με 45.5% στα τρίποντα, ενώ το λιθαράκι τους έβαλαν και οι Στίβεν Τζάκσον, Μόντα Έλις, Τζέισον Ρίτσαρντσον και Ματ Μπαρνς. Οι Τζος Χάουαρντ, Ντιρκ Νοβίτσκι, Τζέρι Στακχάουζ και Τζέισον Τέρι δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα κόντρα στους αποφασισμένους Ουόριορς.

Οι Dubs τελείωσαν τη σειρά με 4-2, υποχρεώνοντας το Ντάλας να ρίξει τον μέσο όρο του στην επίθεση από το 113.8 στο 106.5. Αυτή σειρά ήταν ιστορική, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του ΝΒΑ (όσον αφορά σειρές best of seven), το Νο.1 της κατάταξης αποκλειόταν από το Νο.8. To περίφημο We Believe θα μνημονεύεται όσο χρόνια και αν περάσουν.

Πρώτος γύρος Δύσης 1995 (Οι Ρόκετς... στέλνουν σπίτι τους Τζαζ)

Πολλοί ίσως να μην τη θεωρούν μεγάλη έκπληξη. Το 1995 οι Ρόκετς ήθελαν να υπερασπιστούν τον τίτλο τους, όμως έμπαιναν στα playoffs με 47 νίκες και ως Νο.6. Απέναντι τους είχαν το εντυπωσιακό δίδυμο των Τζαζ, τους κυρίους Μαλόουν και Στόκτον. Η Γιούτα τερμάτισε με 60 νίκες στη regular season.

Ήταν το φαβορί της σειράς, παρόλο που το Χιούστον ήταν η πρωταθλήτρια του 1994. Η έδρα των Μορμόνων η Γιούτα ήταν ένα κάστρο. Αλλά το… διέλυσαν, κάνοντας 2 διπλά. To δεύτερο διπλό μάλιστα έγινε στο καθοριστικό Game 5.

Oι Ρόκετς έχαναν για 12 προς το τέλος της τρίτης περιόδου. Αλλά οι 33 πόντοι του Ολάζουον και οι 31 του Ντρέξλερ, ήταν αρκετοί για νίκη με 95-91. Στη συνέχεια… καθάρισαν Σανς και Σπερς για να φτάσουν στον τελικό. Στην μεγαλύτερη σκηνή του ΝΒΑ… σκούπισαν τους Μάτζικ των Σακίλ, Χάρνταγουεϊ και πήραν το πρωτάθλημα. Στην πορεία τους μέχρι την κούπα νίκησαν 4 ομάδες των 50 νικών στη regular season, ενώ έκαναν 9 διπλά στα playoffs.