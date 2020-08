Ιστορικό επιθετικό rating από τους Μάβερικς, που κατρακυλά στα.. κρίσιμα! (pic)

Οι Μάβερικς κατάφεραν να προκριθούν στα playoffs και πλέον βρίσκονται μπροστά στην μεγαλύτερη πρόκληση των τελευταίων ετών. Η εξέλιξη του Λούκα Ντόντσιτς και η επιστροφή του υγιή Πορζίνγκις έχουν βοηθήσει, ώστε η ομάδα του Ντάλας να καταφέρει να προκριθεί στα playoffs του ΝΒΑ. Μαζί με αυτό οι Μάβερικς κατάφεραν να τελειώσουν την σεζόν, γράφοντας ιστορία, έχοντας το καλύτερο επιθετικό rating στην ιστορία του ΝΒΑ, με 115.9 βαθμούς στην αξιολόγηση.

Πάντως, στα κρίσιμα φαίνεται να έχουν πρόβλημα, αφού σε clutch στιγμές η αξιολόγηση τους κατρακυλά και τους κάνει την 5η χειρότερη ομάδα στο ΝΒΑ. Το ταλέντο σίγουρα δεν λείπει από το Ντάλας, αλλά λείπει η εμπειρία και αυτό φαίνεται, όντας πάντως ένα στοιχείο που αναμένεται να αλλάξει τα επόμενα χρόνια.

The Dallas Mavericks finished the regular season with the BEST offensive rating of ALL-TIME.

And yet they have the league’s 5th-worst offense in the clutch! pic.twitter.com/GoxhQW2ucV

— Basketball Forever (@Bballforeverfb) August 17, 2020