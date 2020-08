Οι Ρόκετς θα παραταχθούν χωρίς τον Ράσελ Ουέστμπρουκ στο πρώτο ματς με τους Θάντερ αφού ο Russ ταλαιπωρείται από πρόβλημα στον τετρακέφαλο.

Ο Μάικ Ντ' Αντόνι επιβεβαίωσε την απουσία του «εκρηκτικού» γκαρντ ενώ η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση εξαρτάται από το πως θα ανταποκριθεί στη θεραπεία.

Mike D'Antoni confirms that Westbrook will be out of Game 1 vs. OKC, as expected.

