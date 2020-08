Τα «Ελάφια» έχουν ρεκόρ 3-5 στη φούσκα του Ορλάντο και ο Έρικ Μπλέντσο ανέφερε ενόψει των αγώνων με τους Μάτζικ:

«Όλα αρχίζουν από την προπόνηση. Κάναμε καλή προπόνηση την τελευταία φορά. Όσο παίζουμε καλά στην άμυνα, όσο διασκεδάζουμε το παιχνίδι, όσο δημιουργούμε ωραία πράγματα μαζί, κάτι που κάνουμε, θα είμαστε ΟΚ εν όψει Game 1».

"We're going to be ready."#FearTheDeer pic.twitter.com/9wfghAzJd5

— Milwaukee Bucks (@Bucks) August 16, 2020