Λίλαρντ: Κυκλοφόρησε το «Live From The Bubble» μετά την είσοδο στα playoffs (vid)

Η αγάπη του Ντέιμιαν Λίλαρντ για τη μουσική είναι γνωστή, όπως γνωστό ήταν και το γεγονός πως είχε μετατρέψει το δωμάτιό του στην «φούσκα» του ΝΒΑ σε στούντιο, για να μπορεί να ηχογραφεί τα κομμάτια του, όσο διάστημα μείνει εκεί.

Μετά τη νίκη επί των Γκρίζλις και την πρόκριση των Μπλέιζερς στα playoffs της κορυφαίας λίγκας, ο «Dame D.O.L.L.A.», όπως είναι το καλλιτεχνικό του όνομα, παρουσίασε τρία νέα tracks, από το extended play «Live From The Bubble», δηλαδή «Ζωντανά από τη "Φούσκα"».

Ο Λίλαρντ «ντύνει» με την φωνή του τα «I'm Him» και «No Punches», ενώ συνεργάζεται με την Τζέιν Χάντκοκ στο «They Know».

Ακούστε, λοιπόν, τι έκανε ο «Dame Time» τις ώρες που ήταν στο δωμάτιό του

