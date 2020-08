Μπορεί να αγωνίζεται με κάταγμα σε σπόνδυλο στη μέση, όμως αυτό δεν απέτρεψε τον Σι Τζέι ΜακΚόλουμ από το να... εκτελέσει τους Γκρίζλις στην 4η περίοδο.

Ο γκαρντ των Μπλέιζερς είχε όρεξη για πλάκα μετά το τέλος του ματς και χρησιμοποίησε μια φράση του Μάικ Τάισον από ένα παλιό του αγώνα στην πυγμαχία.

«I Broke my back, spinal» είπε ο Σι Τζέι και ξεκαρδίστηκαν με τον Ντέιμιαν Λίλαρντ.

“I broke my back. Spinal!”

CJ really called back the Mike Tyson interview after the game pic.twitter.com/p4HaCHNtsH

