Συγκλονίζει ο Νούρκιτς για τον θάνατο της γιαγιάς του: «Δεν ήθελα να παίξω, αλλά η γιαγιά μου με... έκανε» (vid)

Ο Γιουσούφ Νούρκιτς πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές, αφού η αγαπημένη του γιαγιά έφυγε από τη ζωή λόγω κορονοϊού.

Ο Βόσνιος σέντερ έκανε ματσάρα με 22 πόντους και 21 ριμπάουντ, βοηθώντας τους Μπλέιζερς να μπουν στα playoffs, ενώ λίγες ώρες πριν η γιαγιά του έφευγε από κοντά του.

«Δεν ήθελα να παίξω. Αλλά η γιαγιά μου, με... έκανε να παίξω», ήταν τα λόγια του ψηλού του Πόρτλαντ.

Love you big fella @bosnianbeast27 . We gonna hold you down pic.twitter.com/z6IDQXOBPz

— CJ McCollum (@CJMcCollum) August 15, 2020