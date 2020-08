ΝΒΑ: Τελειώνει και ο Στογιάκοβιτς από τους Κινγκς! (pic)

Τον Σεπτέμβριο του 2015, ο Πέτζα Στογιάκοβιτς ανέλαβε χρέη παράγοντα στους Σακραμέντο Κινγκς, έχοντας τον τίτλο του Διευθυντή του Τμήματος Παικτών κι Ανάπτυξης στους «Βασιλιάδες» όπου αγωνίστηκε την περίοδο 1998-06.

Οι εξελίξεις στους Κινγκς είναι ραγδαίες, αφού ο Βλάντε Ντίβατς αποτελεί παρελθόν εδώ και λίγες ώρες ενώ και ο Πέτζα Στογιάκοβιτς (assistant GM) αναμένεται να αποχωρήσει από το front office όπως αναφέρει ο Shams Charania.

Kings assistant GM Peja Stojakovic is expected to step down from his role, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 15, 2020