Ο Νούρκιτς ανακοίνωσε πως η γιαγιά του πέθανε από κορονοϊό (pic)

Η πανδημία της νόσου Covid-19 έχει στοιχίσει τη ζωή σε 767.422 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο κι ακόμα ένας παίκτης του ΝΒΑ θρηνεί την απώλεια ενός αγαπημένου του προσώπου.

Λίγο πριν τεθεί αντιμέτωπος με τους Μέμφις Γκρίζλις για μια θέση στα playoffs, ο Γιουσούφ Νούρκιτς ανακοίνωσε πως η γιαγιά του «έφυγε» από την ζωή, μετά την μόλυνσή της από κορονοϊό.

Ο ίδιος την αποχαιρέτησε με ένα μήνυμα στο instagram και δύο γλυκές φωτογραφίες τους.

Portland Trail Blazers center Jusuf Nurkic (@BosnianBeast27) announces on Instagram that his grandmother has died of the coronavirus. Blazers play the Grizzlies at 2:30 PM ET on ABC in Game 1 of the Western Conference play-in.

